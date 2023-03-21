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В Башкирии простились с погибшим в СВО Эдуардом Мухаметьяновым

В Башкирии простились с погибшим в СВО Эдуардом Мухаметьяновым

08:06, 21 мар 2023

В селе Кармаскалы Кармаскалинского района в пятницу, 17 марта, проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции бойца ЧВК "Вагнер" Эдуарда Мухаметьянова. Ему было 38 лет.



Печальную новость в социальных сетях сообщили родственники бойца.

Также они поблагодарили администрацию района за оказанную поддержку.


«Выражаем огромную благодарность и оказанную поддержку в эти страшные для нас дни. Огромное спасибо и низкий поклон всем, кто поддержал и помогал в организации прощания и похорон брата Мухаметьянова Эдуарда Маратовича, погибшего при участии в СВО. Спасибо Айрату Асхатовичу, Альфиру Фархатовичу, близким, родным, соседям, одноклассникам. Приятно знать, что такие люди есть рядом. Желаю Вам никогда не испытывать жизненных трудностей, получать от жизни блага и радоваться каждому дню», - написали родственники.

Выражаем соболезнования родным и близким.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кармаскалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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