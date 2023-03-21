Герой из Башкирии: командир, получивший ранение, продолжал противостоять врагу до прибытия подкрепления

10:59, 21 мар 2023

В зоне СВО стало на одного героя больше. И он снова из Башкирии. Его зовут Рамиль Насибуллин. Мужчина является участником добровольческого батальона.







Находясь на линии огня, он вёл бой с противником. По его ходу получил ранение. Но продолжал сдерживать наступление солдат ВСУ. Такую информацию приводит проект «Время героев».





В соцсетях «Башкирского батальона» была опубликована интересная видеозапись. На ней рассказывается про лейтенанта Насибуллина. Он командовал миномётной батарей. При выполнении боевой задачи возникла сложная ситуация – батарея наехала на противотанковую мину. Но благодаря своевременным действиям расчёта её удалось быстро развернуть. По противнику был открыт ответный огонь. Воины отражали атаку пока им на подмогу не прибыло подкрепление.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео