В Башкирии состоялись похороны погибшего в спецоперации одноклассника «отчаянного Фаниса»

11:09, 21 мар 2023

На траурной церемонии присутствовала учительница солдата. Уже второго её ученика, воевавшего на Украине, похоронили. Но она до сих пор не может поверить, что его больше нет.







Очередная церемония прошла в Башкирии. Она состоялась 15 марта. Земле предали Дениса Гарифуллина – молодого парня, которому было всего 24 года. Он родился в селе Новокайпаново. А нес службу в рядах ЧВК «Вагнер». Информацию о его гибели подтвердил Фанур Шайхисламов, который в настоящий момент возглавляет администрацию Татышлинского района.



В зону СВО Денис Гарифуллин ушёл добровольцем. Об этом молодом человеке известно, что он был спортсменом и очень увлекался армрестлингом. Также его любимым видом спорта была борьба. Он служил в армии в мотострелковых войсках в Оренбурге. До 2017 года Гарифуллин нес службу по контракту.





Стоит напомнить, что этот солдат является односельчанином другого известного жителя Башкирии – Фаниса Хусаинова. Всем он известен под прозвищем «безбашенный Фанис». Осенью 2022 году он прославился на всю Россию после взятия в плен одного из украинских солдат. Еще он отметился угоном БТРа, который принадлежал ВСУ. После отпуска он снова оказался в зоне СВО. В начале января 2023 года пришло печальное известие о том, что Фанис погиб.



Первая учительница Дениса Гарифуллина Айсылу Мударисова до сих пор не может поверить в то, что уже второй её ученик нашел смерть в зоне СВО:









«В селе Новокайпаново я работала в школе в начальных классах, обучала Дениса вместе с Фанисом. Они были одноклассниками. Хотя детского сада в селе не было, но Денис, когда пришел учиться, быстро освоил чтение. Сам класс был небольшой. В нем обучалось семь мальчиков. А вот девочка была только одна. При этом унизительного отношения друг к другу среди одноклассников не было. Все были открытыми детьми. Каждый старался привлечь к себе внимание. Они очень верили в то, что Дед Мороз на самом деле существует».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com / fshaikhislamov