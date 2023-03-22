В Башкирии днем 22 марта 2023 года потеплеет до +4,+9°

08:00, 22 мар 2023

Метеорологи Башгидрометцентра рассказали прогноз погодных условий в регионе на ближайшие сутки.



В среду, 22 марта, в Республике Башкортостан в дневное время в некоторых районах пройдут кратковременные осадки. Ветер будет южных, юго-западных направлений умеренный, в ряде районов с порывами. Температура воздуха в дневное время будет составлять +4, +9 градусов.







В четверг, 23 марта, в ночное время в некоторых районах прогнозируется мокрый снег, в дневное время преимущественно без осадков. Ветер будет южных, юго-западных направлений умеренный, в некоторых районах с порывами. В ночное время температура воздуха составит +1, -4 градуса, по юго-востоку до -9 градусов, в дневное время +4, +9 градусов.

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Автор: Семен Подгорный