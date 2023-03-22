В Уфе простились с погибшим в СВО Александром Погодиным

08:25, 22 мар 2023

В городе Уфа во вторник, 21 марта, в Демском районе состоялись похороны Александра Погодина, который погиб в зоне СВО. Информацию об этом в своих соцсетях сообщил Антон Тарасов, глава местной администрации.







Боец окончил лицей № 123, затем Юматовский аграрный техникум по специальности "Экономика, бухгалтерский учет и контроль". Продолжил обучение в БГАУ по специальности "Государственное и муниципальное управление". С 2015 по 2016 год трудился в администрации Демского района в должности техника-программиста. В зону спецоперации Александр Сергеевич отправился в качестве добровольца несколько месяцев назад.



- Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего. Мы будем чтить его память", - сообщается в публикации главы района.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/anton.tarasov.dema