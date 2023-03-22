Пес-спасатель Торин из Башкирии занял 3 место в международной премии

09:37, 22 мар 2023

Торин, единственная официально состоящая на службе МЧС собака-спасатель из Башкортостана, завоевала 3 место в международном конкурсе «Мой ласковый и нужный зверь». Результаты голосования были объявлены 21 марта.







Торин получил в общей сложности более 15 800 голосов. Первые 2 места также заняли Сармат - собака, погибшая при спасении людей в зоне спецоперации (более 211 тысяч), и Федя - кот-блогер, помогающий приютам для животных, зарабатывая на рекламе (свыше 209 тысяч).



Ранее сообщалось, что поисковый бордер-колли из Уфы Торин недавно вылетал со спасательной командой в Турцию, чтобы помочь отыскать оказавшихся под завалами после разрушительного землетрясения жителей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Надежда Отвесова