Пес-спасатель Торин из Башкирии занял 3 место в международной премии
09:37, 22 мар 2023
Торин, единственная официально состоящая на службе МЧС собака-спасатель из Башкортостана, завоевала 3 место в международном конкурсе «Мой ласковый и нужный зверь». Результаты голосования были объявлены 21 марта.
Торин получил в общей сложности более 15 800 голосов. Первые 2 места также заняли Сармат - собака, погибшая при спасении людей в зоне спецоперации (более 211 тысяч), и Федя - кот-блогер, помогающий приютам для животных, зарабатывая на рекламе (свыше 209 тысяч).
Ранее сообщалось, что поисковый бордер-колли из Уфы Торин недавно вылетал со спасательной командой в Турцию, чтобы помочь отыскать оказавшихся под завалами после разрушительного землетрясения жителей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Надежда Отвесова
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