В Башкирии простились с погибшим в СВО Айдаром Тимербаевым

16:12, 22 мар 2023

В городе Агидель прошли очередные похороны военнослужащего, участвовавшего в СВО. В последний путь проводили Айдара Ильдаровича Тимербаева. О похоронах рассказал Фанис Гильванов, экс-глава города. Погибшему шел 36-ой год.







«Уже второй день в нашем городе проходят траурные мероприятия. Айдар Ильдарович погиб за нашу родину, которую он отчаянно и смело защищал. Я хочу выразить глубокие соболезнования его маме, Айсылу Барыевне, а также родным и близким. Потеря такого смелого бойца – это общая боль всех жителей Агидели и утрата, которую никак не восполнить. Вечная память отважному герою!», – написал Фанис Гильванов на своей страничке в социальной сети.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: социальные сети Фаниса Гильванова