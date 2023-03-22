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В Башкирии простились с погибшим в спецоперации Ильдусом Гиззатуллиным

В Башкирии простились с погибшим в спецоперации Ильдусом Гиззатуллиным

16:28, 22 мар 2023

Во вторник, 22 марта, состоялась церемония прощания в Гафурийском районе Башкортостана. Местные жители прощались с Ильдусом Гизатулиным, который воевал на Украине и погиб в ходе недавних боёв. О трагическом событии рассказал Рустам Ишмухаметов, занимающий должность заместителя председателя парламента Башкирии. Он проинформировал об этом на личной страничке в социальной сети.



«Искренние соболезнования родным и близким!», – выложил пост чиновник.

Ранее появилась информация, что в Уфе прошла церемония прощания с Александром Погодиным, который был жителем Демского района столицы. Он также принимал участие в СВО и погиб в ходе недавних боестолкновений.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: страница во "ВКонтакте" зампредседателя парламента Башкирии Рустама Ишмухаметова
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