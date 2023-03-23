В Башкирии 23 марта 2023 года днем потеплеет до +10°

08:35, 23 мар 2023

Метеорологи Башгидрометцентра рассказали о прогнозе погодных условий в Башкирии на ближайшие несколько дней.



В четверг, 23 марта, в дневное время в Республике Башкортостан значительных осадков не предвидится. Ветер будет южных, юго-западных направлений умеренный, с порывами. Температура окружающего воздуха в дневное время составит +4…+9 градусов.







В пятницу, 24 марта, в ночное время - без значительных осадков, в дневное время в некоторых районах пройдут кратковременные осадки. Ветер будет южных, юго-западных направлений умеренный, с порывами. В ночное время температура воздуха будет составлять -3…+2 градуса, в дневное время +5…+10 градусов.

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