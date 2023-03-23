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В спецоперации погиб доброволец из Башкирии Денис Богданов

В спецоперации погиб доброволец из Башкирии Денис Богданов

09:24, 23 мар 2023

Военнослужащий Денис Богданов, уроженец г. Нефтекамск, погиб в зоне проведения СВО. Информацию об этом передали в пресс-центре администрации города.

Денис Дмитриевич появился на свет 12 марта 1983 года. Мужчина решил пойти добровольцем в зону спецоперации, воспользовавшись порталом Госуслуги. В конце октября 2022 года в рамках частичной мобилизации он был призван в армию России через в/ч в Казани.



До своего 40-летия Денис Богданов не дожил всего 3 дня - он погиб 9 марта.

- Выражаем глубокие соболезнования родственникам, близким, друзьям и сослуживцам Дениса. Светлая ему память! – написала в соцсетях администрация Нефтекамска.

Прощание с погибшим солдатом состоится в пятницу, 24 марта, в 10.00 возле  Нефтекамской филармонии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсетиvk.com/neftcity_adm Читайте на WWW.UFA.KP.RU: https://www.ufa.kp.ru/online/news/5192237/
Теги: Нефтекамск спецоперация Погибшие на Украине
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