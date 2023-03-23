Жителей Башкирии в апреле ждет дополнительный выходной

10:27, 23 мар 2023

Жителей Башкортостана в апреле 2023 года ждет дополнительный выходной – будет отмечаться Ураза-байрам, религиозный праздник всех мусульман.



Согласно постановлению республиканского правительства, в нынешнем году Ид аль-Фитр будет приходиться на 21 апреля. Таким образом, в эту пятницу у жителей Башкортостана будет 3 выходных дня: с 21 по 23 апреля.



Следующий религиозный праздник, Курбан-байрам, будет отмечаться в среду 28 июня. В РБ этот день также объявлен нерабочим.

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Автор: Семен Подгорный