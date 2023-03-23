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В Башкирии простились с погибшим в спецоперации «вагнеровцем» Рамилем Давлетшиным

В Башкирии простились с погибшим в спецоперации «вагнеровцем» Рамилем Давлетшиным

14:48, 23 мар 2023

В Башкирии прошла церемония прощания с 46-летним бойцом ЧВК «Вагнер» из Аскинского района. О гибели в зоне спецоперации Рамиля Давлетшина на личной странице в социальных сетях сообщил глава местной администрации Динис Юсупов. 

Чиновник рассказал, что у погибшего военнослужащего остался сын, который сейчас служит в рядах ВС России. 



Р. Давлетшин проходил обучение в профучилище №96, отслужил срочную службу, участвовал в боевых действиях в Чеченской республике. Погиб в марте 2023 года. 

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Аскинском районе Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Ильшатом Самиевым  

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Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Аскинского района
Теги: Аскинский район спецоперация Погибшие на Украине
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