В Башкирии простились с погибшим в спецоперации «вагнеровцем» Рамилем Давлетшиным
14:48, 23 мар 2023
В Башкирии прошла церемония прощания с 46-летним бойцом ЧВК «Вагнер» из Аскинского района. О гибели в зоне спецоперации Рамиля Давлетшина на личной странице в социальных сетях сообщил глава местной администрации Динис Юсупов.
Чиновник рассказал, что у погибшего военнослужащего остался сын, который сейчас служит в рядах ВС России.
Р. Давлетшин проходил обучение в профучилище №96, отслужил срочную службу, участвовал в боевых действиях в Чеченской республике. Погиб в марте 2023 года.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Аскинском районе Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Ильшатом Самиевым
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Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Аскинского района
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