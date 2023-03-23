Во время спецоперации погиб мобилизованный из Башкирии Рамиль Кузьмин

15:35, 23 мар 2023

Во время одного из боев в зоне СВО погиб Рамиль Кузьмин, уроженец н.п. Прибельский Кармаскалинского района Башкортостана. Ему было 30 лет. В октябре прошлого года его призвали в армию в рамках частичной мобилизации. Такую информацию распространили 23 марта в местном муниципалитете.







– 28 февраля Рамиль Валерьевич погиб. Во время одного из боёв он получил тяжёлое ранение, которое привело к его смерти. Семью он так и не успел создать. Сегодня о нём скорбят родители, брат и близкие люди, как и все жители Кармаскалинского района, – сообщили в районной администрации.





О молодом человеке рассказали, что после окончания школы Кузьмин поступил в Аургазинский многопрофильный колледж, где получил профессию. Когда он в 2012 году прошёл срочную службу, то заключил контракт с Министерством обороны. По прошествии шести лет Рамиль написал заявление на увольнение. Далее работал на предприятиях Кармаскалинского района.



25 марта в парке Победы пройдёт прощание с военнослужащим. О времени проведения траурной церемонии будет объявлено позднее.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com // Администрация Кармаскалинского района