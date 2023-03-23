В Башкирии 24 марта 2023 года ожидается потепление до +14 градусов

16:04, 23 мар 2023

Сильное потепление прогнозируется в Башкортостане в пятницу, 24 марта. Такие метеоданные опубликовало республиканское МЧС.



В завершении рабочей недели жителей РБ ожидает небольшая облачность, значительных осадков не будет. Подует ветер юго-западных, южных направлений скорость которого составит от 7 до 12 м/с.



Температура в ночное время составит +2…-3 градуса, в дневное время воздух прогреется до +6…+11 градусов, в горных районах республики до +14 градусов.



На отдельных участках дорог в регионе будут наблюдаться гололед и дымка, видимость будет ограничена двумя-четырьмя километрами.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram