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В Башкирии 24 марта 2023 года ожидается потепление до +14 градусов

В Башкирии 24 марта 2023 года ожидается потепление до +14 градусов

16:04, 23 мар 2023

Сильное потепление прогнозируется в Башкортостане в пятницу, 24 марта. Такие метеоданные опубликовало республиканское МЧС.

В завершении рабочей недели жителей РБ ожидает небольшая облачность, значительных осадков не будет. Подует ветер юго-западных, южных направлений скорость которого составит от 7 до 12 м/с.

Температура в ночное время составит +2…-3 градуса, в дневное время воздух прогреется до +6…+11 градусов, в горных районах республики до +14 градусов.

На отдельных участках дорог в регионе будут наблюдаться гололед и дымка, видимость будет ограничена двумя-четырьмя километрами.
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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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