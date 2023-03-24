Стал известен минимальный срок участия контрактников в спецоперации

12:23, 24 мар 2023

Какова продолжительность контракта на военную службу? На данный вопрос ответили специалисты портала «Объясняем. Башкортостан».



Представители проекта сообщили, что военнослужащий в возрасте до 50 лет вправе подписать контракт сроком от шести месяцев до трех лет. Если человеку больше пятидесяти лет, то срок колеблется от шести до одиннадцати месяцев.



«Если контракт заключается на 1 год и более, то контрактнику выплачивается подъемные в сумме 195 000 рублей», - уведомили эксперты.

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Автор: Семен Подгорный