В Башкирии простились с погибшим в СВО Александром Гизатуллиным
15:11, 24 мар 2023
В пятницу, 24 марта, в городе Благовещенск состоялась церемония прощания с погибшим в СВО автомехаником Александром Гизатуллиным. Информацию об этом передал в социальных сетях глава муниципалитета Олег Голов.
По словам руководителя, Гизатуллин отправился на СВО в качестве добровольца водителем спецтехники. В ходе выполнения боевой задачи военнослужащий погиб, находясь за рулем вверенной техники. Впоследствии его тело было доставлено в Башкортостан для дальнейшего захоронения.
Прощание с погибшим прошло на городской площади. Проводить в последний путь земляка пришли глава районной администрации, а также несколько местных чиновников, родственники погибшего и сотрудники полиции.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Олег Голов / vk.com
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