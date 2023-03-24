В Башкирии простились с погибшим в СВО Александром Гизатуллиным

15:11, 24 мар 2023

В пятницу, 24 марта, в городе Благовещенск состоялась церемония прощания с погибшим в СВО автомехаником Александром Гизатуллиным. Информацию об этом передал в социальных сетях глава муниципалитета Олег Голов.







По словам руководителя, Гизатуллин отправился на СВО в качестве добровольца водителем спецтехники. В ходе выполнения боевой задачи военнослужащий погиб, находясь за рулем вверенной техники. Впоследствии его тело было доставлено в Башкортостан для дальнейшего захоронения.



Прощание с погибшим прошло на городской площади. Проводить в последний путь земляка пришли глава районной администрации, а также несколько местных чиновников, родственники погибшего и сотрудники полиции.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Олег Голов / vk.com