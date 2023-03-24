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В Башкирии неадекватная женщина толкала прохожих под колеса автомобилей

В Башкирии неадекватная женщина толкала прохожих под колеса автомобилей

15:45, 24 мар 2023

В башкирском городе Стерлитамак местная жительница выталкивала прохожих на дорогу под машины. Информацию об этом передали свидетели инцидента. Им удалось ее сфотографировать. Происшествие случилось недалеко от дома №39 по ул. Дружбы, возле гимназии № 2.

"Пристает к женщинам, девушкам и детям. Угрожает убийством, толкает на проезжую часть под машину. Будьте внимательны, старайтесь встречать детей из школы. Были вызваны полицейские", - сообщила пользовательница соцсети.



По ее словам, сотрудники правопорядка на место так и не приехали.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель г. Стерлитамак в декабре прошлого года вывез свою маленькую дочь с территории России, при этом не стал спрашивать разрешения у её матери.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке
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