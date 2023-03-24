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В Башкирии простились с погибшим в спецоперации Александром Феоктистовым

В Башкирии простились с погибшим в спецоперации Александром Феоктистовым

20:55, 24 мар 2023

В пятницу, 24 марта, в Чишминском районе Башкортостана проводили в последний путь мл. сержанта Александра Феоктистова, который погиб в СВО. Информацию об этом распространил в соцсетях руководитель муниципалитета Р. Мансуров.

В своем сообщении глава района сообщил, что гибель солдата — это большое несчастье и тяжелая утрата.



- Боль от утраты нельзя облегчить никакими словами. Мы выражаем искренние соболезнования родственникам и друзьям военнослужащего. Мы помним и скорбим о нем", - написал Ришат Мансуров.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Чишминском районе Башкирии 30 января простились с двумя погибшими в СВО бойцами.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/rishat_mansurov
Теги: Чишминский район спецоперация Погибшие на Украине
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