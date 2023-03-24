В Башкирии простились с погибшим в спецоперации Александром Феоктистовым
20:55, 24 мар 2023
В пятницу, 24 марта, в Чишминском районе Башкортостана проводили в последний путь мл. сержанта Александра Феоктистова, который погиб в СВО. Информацию об этом распространил в соцсетях руководитель муниципалитета Р. Мансуров.
В своем сообщении глава района сообщил, что гибель солдата — это большое несчастье и тяжелая утрата.
- Боль от утраты нельзя облегчить никакими словами. Мы выражаем искренние соболезнования родственникам и друзьям военнослужащего. Мы помним и скорбим о нем", - написал Ришат Мансуров.