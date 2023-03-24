В Башкирии температура воздуха 25 марта 2023 года поднимется до +13 градусов
21:47, 24 мар 2023
Метеорологи обещают кратковременные осадки и потепление до +13 градусов.
Сегодня в субботу, 25 марта, прогнозируется кратковременный дождь, на севере – до умеренного. Ветер обещается южных направлений. В ночное время температура окружающего воздуха будет составлять 0…+5 градусов, во время прояснений до -5 градусов, в дневное время +4…+9 градусов.
В воскресный день, 26 марта, прогнозируются кратковременные осадки и ветер юго-западных направлений. В ночное время температура окружающего воздуха составит -1…+4 градуса, в дневное время +8…+13 градусов.
Автор: Семен Подгорный
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