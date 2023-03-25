В Башкирии простились с погибшим в СВО Анатолием Сидоровым

22:56, 25 мар 2023

24 марта руководитель администрации Бакалинского района Башкортостана А. Андреев написал пост на личной страничке в соцсети о горестном известии: в зоне проведения спецоперации погиб Анатолий Сидоров. С 51-летним мужчиной простились в его родной деревне Новые Балыклы.







Отучившись в школе Анатолий поступил в техникум села Кушнаренково, а затем устроился работать бурильщиком и помощником бурильщика. В прошлом году, 11 декабря, он подписал контракт с Министерством обороны и отправился добровольцем.





Земляки отзываются о Сидорове, как о добром и порядочном человеке, который всегда был готов оказать любую помощь. Он не только увлекался спортом, но и интересовался профессией военного.



«Души не чаял в своей семье и был надежной опорой для собственных родителей», — записал Александр Андреев.

Читайте также: В Башкирии простились с погибшим в спецоперации Александром Феоктистовым

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети