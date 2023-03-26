В Башкирии прогнозируется потепление до +14 градусов 26 марта 2023 года

09:46, 26 мар 2023

Метеорологи Башгидрометцентра передали прогноз погодных условий в Башкирии на ближайшие сутки.



В воскресенье, 26 марта, в Республике Башкортостан в дневное время в некоторых районах пройдут кратковременные осадки. Ветер подует юго-западных, южных направлений умеренный местами - порывистый. Температура окружающего воздуха в дневное время будет составлять +8…+13 градусов.



В начале недели, 27 марта, значительных осадков в республике не предвидится. Ветер будет юго-западных направлений умеренный, в отдельных районах с порывами. В ночное время +1…+6 градусов, в дневное время +9…+14 градусов.

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Автор: Семен Подгорный