В Башкирии прогнозируется потепление до +14 градусов 26 марта 2023 года
09:46, 26 мар 2023
Метеорологи Башгидрометцентра передали прогноз погодных условий в Башкирии на ближайшие сутки.
В воскресенье, 26 марта, в Республике Башкортостан в дневное время в некоторых районах пройдут кратковременные осадки. Ветер подует юго-западных, южных направлений умеренный местами - порывистый. Температура окружающего воздуха в дневное время будет составлять +8…+13 градусов.
В начале недели, 27 марта, значительных осадков в республике не предвидится. Ветер будет юго-западных направлений умеренный, в отдельных районах с порывами. В ночное время +1…+6 градусов, в дневное время +9…+14 градусов.
Автор: Семен Подгорный
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