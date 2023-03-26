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Прогноз погоды на майские праздники в Уфе

Прогноз погоды на майские праздники в Уфе

11:57, 26 мар 2023

Метеорологи представили прогноз погоды на праздничные дни в мае в г. Уфа: осадки могут нарушить запланированный отдых.



В 2023 году жители России будут отдыхать с 29 апреля (суббота), по 1 мая (понедельник). Затем, вплоть до 5 мая последуют рабочие дни, вслед за которыми нас снова ждут выходные (4 дня). 8 мая - праздничный день, так как он был перенесен с воскресенья 8 января.

В субботу, 29 апреля, метеорологи обещают дождливую погоду, зато в воскресенье выглянет солнце. В первый день мая небо вновь окутают облака. Воздух прогреется до +16 °C днем и опустится до +11 °C в ночное время.


Немного теплее будет во время 4-дневных выходных. Дневная температура составит около +16...+18 °C, а ночная от +10 до +13 °C. В субботу, 6 мая, жителям Уфы настроение испортит дождь, 7 и 8 мая будет солнечная погода, а 9 мая снова станет облачно.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода май выходные
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