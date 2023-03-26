В Башкирии 27 марта 2023 года прогнозируются туман и потепление до +15 градусов
23:20, 26 мар 2023
В понедельник, 27 марта, в Башкортостане прогнозируется потепление. Прогноз погоды опубликовало республиканское МЧС.
По информации метеорологов, в начале новой рабочей недели будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Ветер подует южных направлений 5-10 м/с.
Температура воздуха в ночное время составит от 0 до +5 градусов, в дневное время прогреется до +10…+15 градусов.
По прогнозам синоптиков ночью и утром возможен туман, из-за которого видимость на дорогах может составить до 500 метров.
Автор: Семен Подгорный
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