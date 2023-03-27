В зоне проведения СВО погиб танкист из Уфы Андрей Зайцев
09:04, 27 мар 2023
В Уфе в последний путь проводили Андрея Зайцева, который погиб в зоне проведения спецоперации. Информацию об этом сообщил на своей страничке в соцсетях Рустем Рахматуллин, руководитель уфимской администрации Советского района.
Житель столицы Башкортостана Андрей Александрович появился на свет в 1997 году. Окончив 9 классов седьмой школы, продолжил обучение в политехническом колледже Уфы и стал специалистом в области обработки цифровой информации. В ряды ВС РФ Зайцева призвали в 2017 году. Солдат-срочник служил механиком-водителем среднего танка в ЮВО.
- Я выражаю искренние соболезнования его родным, а также близким. Это огромная утрата. Спи спокойно, вечная тебе память!", - такой пост оставил в ВК глава уфимской администрации.
Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/rustem_rakhmatullin
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