В зоне проведения СВО погиб танкист из Уфы Андрей Зайцев

09:04, 27 мар 2023

В Уфе в последний путь проводили Андрея Зайцева, который погиб в зоне проведения спецоперации. Информацию об этом сообщил на своей страничке в соцсетях Рустем Рахматуллин, руководитель уфимской администрации Советского района.







Житель столицы Башкортостана Андрей Александрович появился на свет в 1997 году. Окончив 9 классов седьмой школы, продолжил обучение в политехническом колледже Уфы и стал специалистом в области обработки цифровой информации. В ряды ВС РФ Зайцева призвали в 2017 году. Солдат-срочник служил механиком-водителем среднего танка в ЮВО.



- Я выражаю искренние соболезнования его родным, а также близким. Это огромная утрата. Спи спокойно, вечная тебе память!", - такой пост оставил в ВК глава уфимской администрации.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/rustem_rakhmatullin