В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Рим Ахмедьянов

09:21, 27 мар 2023

В воскресенье, 26 марта, в городе Белорецк прошла церемония прощания с Римом Ахмедьяновым, военнослужащим ЧВК "Вагнер", который погиб в зоне СВО. Информацию об этом передал руководитель муниципалитета Андрей Иванюта.



Солдату исполнилось 33 года.







Глава района рассказал, что Рим Ахмедьянов был уроженцем Мечетлинского района Башкортостана. Когда мальчику исполнилось 3 года, семья обосновалась в Белорецке. Здесь он отучился в 21 школе. До службы в вооруженных силах работал вахтовым методом.



"Чтобы не волновать родственников, Рим скрыл от них, что в прошлом году в октябре он подписал контракт и стал добровольцем спецоперации", - написал в соцсетях чиновник.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети