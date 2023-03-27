Мобилизованный на СВО житель Башкирии впервые взял на руки новорожденную дочь
16:19, 27 мар 2023
Мобилизованный из Башкирии участник специальной военной операции приехал на родину в кратковременный отпуск и в первый раз взял на руки недавно появившуюся на свет дочку.
Руководитель администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов сообщил изданию "Башинформ", что мужчину призвали на СВО осенью прошлого года. Дома его тогда ждали беременная жена и старшая дочь. По возвращению домой его встретили уже трое: на свет появился еще один ребенок.
"Так получилось, что только сегодня он смог впервые подержать на руках свою новорожденную дочку. "Чувство неописуемое", - рассказал военнослужащий. К тому же и мы очень рады этому долгожданному воссоединению - семья вместе, что может быть лучше!". - написал глава района.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Риф Юсупов/vk.com
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