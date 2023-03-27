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В Башкирии 28 марта 2023 года воздух прогреется до +14 градусов

В Башкирии 28 марта 2023 года воздух прогреется до +14 градусов

23:24, 27 мар 2023

28 марта, во вторник, воздух в юго-восточной части Башкортостана прогреется до +14 градусов. Информацию об этом передали синоптики Башгидромета.

В ночное время в некоторых районах РБ пройдут кратковременные осадки в виде дождя, днем они станут сильнее. В юго-восточной части сильных осадков не будет. Слабый ветер за сутки изменит свое направление с Ю-З на С-В.

Средняя температура по Башкортостану ночью составит от +1 до +6 градусов. В дневное время  температура воздух повысится до +4…+9 градусов.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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