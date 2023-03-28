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В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации Анатолием Адылшиным

В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации Анатолием Адылшиным

12:08, 28 мар 2023

Накануне в Мишкинском районе Башкортостана прошла церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации на Украине Анатолием Адылшиным. Информацию об этом распространил на своей личной страничке в соцсетях глава муниципалитета Павел Трапезников. 



Уроженец здешних мест в зону СВО отправился добровольцем. 11 марта он был смертельно ранен. Похороны состоялись 24 марта.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким солдата... Вечная память нашему герою....", - написал глава района.


Анатолия Адылшина посмертно удостоили Ордена Мужества. Награду передали его семье. Односельчане пишут в социальных сетях слова поддержки родным бойца спецоперации. 

«Соболезнования родным и близким», «Родные наши, соболезнуем, держитесь, мы с вами», «Ой, Наташа… Пусть его душа обретет покой. Пусть земля ему будет пухом», «Вечная память герою! Матери и родным – стойкости, терпения, мужества!», – пишут неравнодушные земляки.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Мишкинский район спецоперация Погибшие на Украине
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