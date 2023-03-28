В столице Башкирии организовали пункты набора граждан на контрактную военную службу
14:33, 28 мар 2023
В понедельник, 27 марта, в городе Уфа были открыты мобильные пункты для набора всех желающих служить по контракту. Информацию об этом распространил пресс-центр администрации города.
Один такой пункт был открыт на ул. Бакалинская, 27 в здании ТЦ "Ультра", другой расположился недалеко от торгового комплекса "Центральный" по адресу: ул. Цюрупы, 97. Сотрудники военкоматов и волонтеры рассказывают заинтересованным гражданам о процедуре и условиях набора, необходимых документах, денежном довольствии, социальных гарантиях и льготах.
Власти планируют открыть подобные мобильные пункты в других муниципалитетах и городских округах региона.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ufacity.info
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