В Башкирии проводили в последний путь участника СВО Ильнура Исмагилова
14:42, 28 мар 2023
В городе Стерлитамак прошла церемония прощания с сержантом Ильнуром Исмагиловым. Информацию об этом передал в своих соцсетях градоначальник Рустем Газизов.
Уроженец Башкортостана погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции. Сообщается, что в свое время Ильнур Исмагилов был участником боевых действиях в Республике Чечня.
"Он не понаслышке знал, что значит защищать Родину и интересы своего народа. Народ не забывает своих героев. Мужественный, смелый и решительный, таким будет жить в нашей памяти Ильнур Исмагилов. Искренние соболезнования родным и близким Ильнура. Сил и терпения вам, чтобы преодолеть это горе. Вечная память и слава тебе, Ильнур!", - написал Рустем Газизов.
Автор: Семен Подгорный
Фото: социальные сети Рустема Газизова
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