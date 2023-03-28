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Военнослужащего из Башкирии наградили Георгиевским крестом IV степени

Военнослужащего из Башкирии наградили Георгиевским крестом IV степени

17:49, 28 мар 2023

Бойца из Кигинского района Башкортостана Растама Казыханова наградили за участие в специальной военной операции.

Старшего специалиста отдельного батальона связи отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии, старшего прапорщика представили к Знаку отличия ордену Святого Георгия – Георгиевскому кресту IV степени, написала в соцсетях Зухра Гордиенко, руководитель местной администрации.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Зухра Гордиенко/vk.com
Теги: Кигинский район спецоперация награждение
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