Военнослужащего из Башкирии наградили Георгиевским крестом IV степени
17:49, 28 мар 2023
Бойца из Кигинского района Башкортостана Растама Казыханова наградили за участие в специальной военной операции.
Старшего специалиста отдельного батальона связи отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии, старшего прапорщика представили к Знаку отличия ордену Святого Георгия – Георгиевскому кресту IV степени, написала в соцсетях Зухра Гордиенко, руководитель местной администрации.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Зухра Гордиенко/vk.com
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