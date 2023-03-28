В Башкирии попрощались с погибшим в спецоперации Фиданом Юсуповым

18:17, 28 мар 2023

Во вторник, 28 марта, в Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в СВО Фиданом Юсуповым. Информацию об этом на своей страничке в социальных сетях передал Ильгиз Субушев, руководитель администрации Балтачевского района.



Младшего сержанта мобилизовали в октябре 2022 года.







"Фидан Мавлетзянович погиб, защищая честь Родины, наше светлое будущее. Он останется для нас патриотом и героем!", - написал глава муниципалитета.



Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества. Награду матери Фидана передал депутат Госсобрания – Курултая И. Галин.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что уроженец Балтачевского района Башкирии Денис Пихтовников погиб в ходе спецоперации на Украине.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети