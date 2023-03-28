Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии попрощались с погибшим в спецоперации Фиданом Юсуповым

В Башкирии попрощались с погибшим в спецоперации Фиданом Юсуповым

18:17, 28 мар 2023

Во вторник, 28 марта, в Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в СВО Фиданом Юсуповым. Информацию об этом на своей страничке в социальных сетях передал Ильгиз Субушев, руководитель администрации Балтачевского района.

Младшего сержанта мобилизовали в октябре 2022 года.



"Фидан Мавлетзянович погиб, защищая честь Родины, наше светлое будущее. Он останется для нас патриотом и героем!", - написал глава муниципалитета.

Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества. Награду матери Фидана передал депутат Госсобрания – Курултая И. Галин.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что уроженец Балтачевского района Башкирии Денис Пихтовников погиб в ходе спецоперации на Украине.

Читайте также:

Уроженец Балтачевского района Башкирии Файзелхан Абдуллин погиб в ходе СВО
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Балтачевский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Фидан Султанов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Фидан Султанов
В Башкирии простились с погибшим в СВО Александром Гизатуллиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Александром Гизатуллиным
В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации Анатолием Адылшиным
Общество в Башкирии
В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации Анатолием Адылшиным
Глава Башкирии посмертно наградил Олега Шурыгина, погибшего во время военной спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Глава Башкирии посмертно наградил Олега Шурыгина, погибшего во время военной спецоперации на Украине


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: