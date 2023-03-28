В Башкирии попрощались с погибшим в спецоперации Фиданом Юсуповым
18:17, 28 мар 2023
Во вторник, 28 марта, в Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в СВО Фиданом Юсуповым. Информацию об этом на своей страничке в социальных сетях передал Ильгиз Субушев, руководитель администрации Балтачевского района.
Младшего сержанта мобилизовали в октябре 2022 года.
"Фидан Мавлетзянович погиб, защищая честь Родины, наше светлое будущее. Он останется для нас патриотом и героем!", - написал глава муниципалитета.
Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества. Награду матери Фидана передал депутат Госсобрания – Курултая И. Галин.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что уроженец Балтачевского района Башкирии Денис Пихтовников погиб в ходе спецоперации на Украине.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Фидан Султанов
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Александром Гизатуллиным
Общество в Башкирии
В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации Анатолием Адылшиным
Общество в Башкирии
Глава Башкирии посмертно наградил Олега Шурыгина, погибшего во время военной спецоперации на Украине