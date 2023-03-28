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В ходе спецоперации погиб мобилизованный рядовой из Башкирии Эдуард Абликов

В ходе спецоперации погиб мобилизованный рядовой из Башкирии Эдуард Абликов

21:07, 28 мар 2023

На территории ЛНР погиб Эдуард Абликов, 36-летний мобилизованный из Башкортостана. Информацию об этом на личной страничке в соцсетях передал глава администрации Бураевского района Р. Гареев.



- Он был одним из первых, кто по мобилизации отправился в зону спецоперации. Служивший снайпером военнослужащий погиб 12 марта 2023 года. Мы разделяем огромную боль утраты всех, кто любил и знал этого сильного, смелого, замечательного парня, - написал чиновник. - О месте и дате похорон будет сообщено дополнительно.


Абликов окончил Бураевскую среднюю школу №1. По словам друзей, одноклассников и учителей, он был общительным, открытым, спокойным, трудолюбивым и охотно откликался на просьбы. После окончания школы Эдуард отучился на менеджера в УГАЭС. В 2009 году был призван в армию. Военную службу проходил в Москве, в рядах МВД России. После демобилизации Абликов работал помощником бурильщика, менеджером в банке и специалистом по охране и безопасности во время проведения Кубка Федерации по футболу в Сочи.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Бураевский район спецоперация Погибшие на Украине
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