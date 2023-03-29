В Башкирии простились с погибшим в СВО с 33-летним Константином Дубининым

12:02, 29 мар 2023

Башкирский город Октябрьский накануне простился с 33-летним младшим сержантом Константином Дубининым, который погиб во время СВО.







Константин Андреевич учился в 4 Башкирской гимназии, в дальнейшем, в 2006 году, завершил обучение в коммунально-строительном техникуме г. Октябрьский, получив специальность механика. Отслужил срочную службу на различных должностях. Принимал участие в грузино-абхазском конфликте. Получил нагрудный знак "За службу на Кавказе".





На "гражданке" работал слесарем в научно-производственном предприятии "Басэт". В рамках частичной мобилизации, 27 октября 2022 года, отправился на Донбасс, где служил наводчиком мотострелковой роты.



Погиб Константин Андреевич 9 марта 2023 года. Его посмертно наградили орденом Мужества.



- Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего. У Константина остались мать и дочка. Мы не оставим их одних, весь город поддержит и поможет им, - написал на своей личной страничке в соцсетях мэр Октябрьского Алексей Шмелёв.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети