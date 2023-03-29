Девушка из Башкирии претендует на звание самой красивой сотрудницы МЧС России
12:14, 29 мар 2023
Жительница Башкортостана претендует на звание самой красивой сотрудницы Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского отделения ведомства.
Ольга Калинина, старший дознаватель межмуниципального отдела надзорной деятельности и профилактической работы республиканского МЧС в городе Кумертау вышла в финал конкурса российского МЧС "Девушка-весна".
Вместе с Ольгой на первое место претендуют сотрудники ведомства из Приморского края, Удмуртской Республики и Республики Крым. Голосование проходит в официальной группе МЧС России в ВКонтакте. Результаты подведут, 29 марта, в 12.00.
Читайте также:Жительница Стерлитамака поборется за звание «Мисс офис»
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Общество в Башкирии / Это интересно
Представительница Уфы стала самой красивой татаркой России
Культура в Башкирии
Жительница Учалинского района Ляйсан Шугаепова победила в конкурсе башкирских красавиц
Культура в Башкирии
Студентка БашГУ Эльвира Карамышева вышла в финал конкурса красоты «Мисс Россия – 2019»
Культура в Башкирии
В Уфе выберут «Красу Башкортостана-2018»