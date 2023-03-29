Девушка из Башкирии претендует на звание самой красивой сотрудницы МЧС России

12:14, 29 мар 2023

Жительница Башкортостана претендует на звание самой красивой сотрудницы Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского отделения ведомства.







Ольга Калинина, старший дознаватель межмуниципального отдела надзорной деятельности и профилактической работы республиканского МЧС в городе Кумертау вышла в финал конкурса российского МЧС "Девушка-весна".



Вместе с Ольгой на первое место претендуют сотрудники ведомства из Приморского края, Удмуртской Республики и Республики Крым. Голосование проходит в официальной группе МЧС России в ВКонтакте. Результаты подведут, 29 марта, в 12.00.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ