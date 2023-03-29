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В военкомате Башкирии рассказали, кому необходимо являться в военкоматы

В военкомате Башкирии рассказали, кому необходимо являться в военкоматы

20:08, 29 мар 2023

В военном комиссариате Республики Башкортостан поспешили напомнить, что участники специальной военной операции, вернувшиеся домой в краткосрочный отпуск или прибывшие к месту командировки, обязаны отметиться. Информацию об этом передал интернет-портал "Объясняем. Башкортостан".



Сообщается, что по прибытии военнослужащий должен встать на учет в ближайшем военном комиссариате, а перед убытием к месту военной службы - сняться с учета.


"Если расстояние до ближайшего военного комиссариата составляет более десяти километров, то учет прибытия и убытия может быть произведен в сельском совете или администрации района", - пояснили специалисты.

В этом случае отметка о прибытии должна быть сделана не позже следующего после прибытия дня, а об убытии - раньше или в день убытия.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация
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