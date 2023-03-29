В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Раилем Галиным

20:40, 29 мар 2023

Во вторник, 28 марта, в Архангельском районе Башкортостана состоялась церемония прощания с Раилем Галиным, жителем населенного пункта Новошареево. Информацию об этом передала местная администрация.







Раиль Галин воспитывался бабушкой, других родных у него не было. Осенью прошлого года 32-летний мужчина решил участвовать в спецоперации.



Альфия Кутлиматова, первая учительница военнослужащего, ныне занимающая пост зампредседателя Совета в Архангельском районе, рассказала, что Раиль отличался добрым характером и честностью.





Жена Р. Галина сообщила, что они с супругом мечтали завести детей и жить спокойной семейной жизнью. К сожалению, он не дожил всего месяц до окончания срока контракта.



"Мы выражаем искренние соболезнования семье и друзьям солдата и разделяем печаль по поводу невосполнимой утраты. Раиль, спи спокойно!" – написало руководство районной администрации.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Архангельского района