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В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Раилем Галиным

В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Раилем Галиным

20:40, 29 мар 2023

Во вторник, 28 марта, в Архангельском районе Башкортостана состоялась церемония прощания с Раилем Галиным, жителем населенного пункта Новошареево. Информацию об этом передала местная администрация.



Раиль Галин воспитывался бабушкой, других родных у него не было. Осенью прошлого года 32-летний мужчина решил участвовать в спецоперации.

Альфия Кутлиматова, первая учительница военнослужащего, ныне занимающая пост зампредседателя Совета в Архангельском районе, рассказала, что Раиль отличался добрым характером и честностью.


Жена Р. Галина сообщила, что они с супругом мечтали завести детей и жить спокойной семейной жизнью. К сожалению, он не дожил всего месяц до окончания срока контракта.

"Мы выражаем искренние соболезнования семье и друзьям солдата и разделяем печаль по поводу невосполнимой утраты. Раиль, спи спокойно!" – написало руководство районной администрации.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Архангельского района
Теги: Архангельский район спецоперация Погибшие на Украине
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