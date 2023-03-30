В последние дни марта погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз

08:42, 30 мар 2023

Метеорологи Гидрометцентра Башкирии сообщили о погоде в республике в последние мартовские дни.



В четверг, 30 марта, значительных осадков не предвидится. Ожидается восточных, юго-восточных направлений умеренный ветер, в некоторых районах сильные порывы. Температура окружающего воздуха в дневное время составит от +6 до +11°C.



В пятницу, 31 марта, в дневное время в некоторых районах пройдут кратковременные осадки. Ветер восточных, юго-восточных направлений умеренный, в некоторых районах порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит от -2 до +3°C, в дневное время от +8 до +13°C.

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Автор: Семен Подгорный