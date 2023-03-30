В Башкирии в выходные воздух прогреется до +16 градусов

22:46, 30 мар 2023

В Башкортостане в ближайшие выходные воздух прогреется до +16 градусов. Информацию об этом передали в Башгидромете.







В субботу, 1 апреля и в воскресенье, 2 апреля, погода будет облачной, временами выглянет солнце. В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, в дневное время - без существенных осадков. Местами возможно усиление слабого юго-восточного ветра.





Температура воздуха за ночь опустится до 0, +5 градусов. В дневное время термометры покажут от +11 до +16 градусов (в ряде районов будет наблюдаться понижение температуры до +6 градусов).



В пятницу, 31 марта, в республике прогнозируются кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +1…-4 градуса (в отдельных районах понижение до -9 градусов). Днем солнце прогреет воздух до +7…+12 градусов.

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Автор: Семен Подгорный