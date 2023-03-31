В Башкирии попрощались с погибшим в ходе спецоперации Вадимом Ахметовым

19:23, 31 мар 2023

В пятницу, 31 марта, в Караидельском районе Башкортостана в последний путь проводили ефрейтора, погибшего в зоне СВО. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал Айдар Шайдуллин, руководитель администрации района.







- Согласно указу Президента РФ, ефрейтор Вадим Ильгизович Ахметов представлен к медали Суворова. Еще один приказ подписало Минобороны о награждении его медалью «За боевые отличия, - сообщил чиновник.





Вадим Ахметов родился в населенном пункте Нижние Балмазы 31 декабря 2000 года. Отучившись в средней школе № 1 села Караидель, продолжил обучение в местном колледже. В 2020 году его призвали на срочную службу. Вскоре после демобилизации он подписывает контракт с Министерством обороны. С самого начала (24 февраля 2022 года) принял участие в специальной военной операции.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Караидельский район