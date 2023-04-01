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В Башкирии в выходные прогнозируется теплая погода и дожди

В Башкирии в выходные прогнозируется теплая погода и дожди

09:27, 01 апр 2023

Метеорологи Башгидрометцентра передали прогноз погодных условий в республике на ближайшие несколько дней.

В субботу, 1 апреля, в Республике Башкортостан местами прогнозируются дожди. Ветер будет юго-восточных направлений умеренный, в некоторых районах сильные порывы. Температура окружающего воздуха в дневное время будет составлять от +11 до +16 градусов, в ряде районов до +6 градусов.



Завтра, 2 апреля, в некоторых районах выпадут кратковременные осадки, в дневное время небольшой дождь. Ветер подует юго-восточных направлений умеренный, в некоторых районах сильные порывы. В ночное время будет прохладно – от 0 до +5 градусов, в дневное время от +11 до +16 градусов, в некоторых районах до +6 градусов.

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Автор: gorobzor.ru
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