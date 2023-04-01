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Солдат из Башкирии встретился со школьницей, написавшей ему письмо в зону СВО

Солдат из Башкирии встретился со школьницей, написавшей ему письмо в зону СВО

13:30, 01 апр 2023

Леонид Дроздов, житель Башкортостана, участвующий в СВО, в ходе краткосрочного отпуска повидался с девочкой Софьей Чукавиной. В рамках акции "Письмо солдату" школьница написала ему письмо. Информацию об этом передало издание "Иглинские вести".



Семиклассница пожелала бойцу вернуться домой живым и невредимым. Вместе со своей семьей Леонид навестил девочку в школе и выразил благодарность за добрые слова.

Военнослужащий поведал, что письмо от школьницы попало к нему в руки в конце сентября и поблагодарил за поддержку сказав, что такие строчки крайне важны для каждого солдата.


- Каждый день мы перечитываем ваши добрые послания. Многие мои сослуживцы, даже из разных регионов России, пообещали встретиться с отправителями писем, как только приедут в отпуск", - сказал Леонид.

В память о встрече мужчина подарил девочке большого игрушечного медведя; Леонид возвращается в свою часть 4 марта.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: МБОУ СОШ № 5
Теги: Иглинский район спецоперация
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