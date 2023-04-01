В Уфе в воскресенье 2 апреля временно временно перекроют для проезда две улицы

23:15, 01 апр 2023

Две улицы в городе Уфа будут частично перекрыты в воскресенье, 2 апреля. Причина - возвращение участников СВО.



Как сообщил руководитель республиканской Госавтоинспекции В. Севастьянов, движение перекроют с 02.00 до 07.30, а также с 17.00 до 24.00 по ул. Пушкина (между ул. Цюрупы и ул. Ленина). Движение будет недоступно также по ул. Советской (от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди).







- Проезд будет ограничен из-за торжественной встречи участников спецоперации, которые прибывают в краткосрочный отпуск", - пояснил Владимир Севастьянов.



Он попросил горожан и гостей столицы принять это во внимание и по возможности перестроить маршрут проезда.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Хабирова