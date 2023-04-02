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В Башкирии 1 и 2 апреля 2023 года ожидается теплая погода

В Башкирии 1 и 2 апреля 2023 года ожидается теплая погода

09:46, 02 апр 2023

Метеорологи Гидрометцентра Башкортостана предоставили прогноз погодных условий на предстоящие несколько дней. Температура окружающего воздуха в ряде районов повысится до +16°C.



В воскресенье, 2 апреля, значительных осадков не предвидится. В северо-западной части республики ожидаются кратковременные осадки. Ветер подует юго-восточных направлений умеренный. Температура окружающего воздуха в дневное время составит от +11 до +16°C, в некоторых районах до +6°C.

В понедельник, 3 апреля, значительных осадков так же не предвидится. В ночное время температура воздуха составит от -4 до +1°C, в дневное время от +11 до +16°C, в некоторых районах до +6°C. Ветер юго-восточных направлений умеренный, с порывами.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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