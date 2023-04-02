В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Денисом Агейченковым
19:07, 02 апр 2023
Денис Агейченков, погибший во время СВО на Украине, был похоронен в Дуванском районе Башкортостана. Траурная церемония с воинскими почестями прошла в населенном пункте Ярославка. Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества. Родственники, друзья, односельчане и официальные лица пришли отдать последние почести Агейченкову.
"Денис был замечательным сыном, братом, настоящим патриотом России. Память о нем будет жить в наших сердцах вечно!", - говорится в сообщении руководства района.
Денис Агейченков отучился в школе, затем в Дуванском многопрофильном колледже он получил специальность агронома. Многие жители отзываются и нем как об отзывчивом товарищ и порядочном студенте.
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Дуванского района
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