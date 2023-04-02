Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Денисом Агейченковым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Денисом Агейченковым

19:07, 02 апр 2023

Денис Агейченков, погибший во время СВО на Украине, был похоронен в Дуванском районе Башкортостана. Траурная церемония с воинскими почестями прошла в населенном пункте Ярославка. Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества. Родственники, друзья, односельчане и официальные лица пришли отдать последние почести Агейченкову.



"Денис был замечательным сыном, братом, настоящим патриотом России. Память о нем будет жить в наших сердцах вечно!", - говорится в сообщении руководства района.

Денис Агейченков отучился в школе, затем в Дуванском многопрофильном колледже он получил специальность агронома. Многие жители отзываются и нем как об отзывчивом товарищ и порядочном студенте.

Читайте также:

В Башкирии попрощались с погибшим в ходе спецоперации Вадимом Ахметовым
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Дуванского района
Читайте также

В Башкирии простились с погибшим в СВО 24-летним Александром Галиуллиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО 24-летним Александром Галиуллиным
В Учалинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО замполитом Денисом Ахтямовым
Общество в Башкирии
В Учалинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО замполитом Денисом Ахтямовым
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Иглинского района Башкирии Денис Фатхудинов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Иглинского района Башкирии Денис Фатхудинов
Уроженец Балтачевского района Башкирии Денис Пихтовников погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Балтачевского района Башкирии Денис Пихтовников погиб в ходе спецоперации на Украине


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: