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В Башкирии в начале недели воздух прогреется до +17 градусов

В Башкирии в начале недели воздух прогреется до +17 градусов

23:08, 02 апр 2023

В начале недели в Башкортостане прогнозируется повышение температуры до +17 градусов. Жителей региона ждет солнечная погода, осадков не будет. Подует ветер юго-восточных направлений умеренный. Информацию об этом передали синоптики республиканского Гидрометцентра.



В ночь на понедельник, 3 апреля, температура воздуха составит от +3 до -2 градусов (в горных районах и восточной части республики заморозки до -6 градусов). В дневное время воздух прогреется до +12…+17 градусов. Во вторник и среду, 4 и 5 апреля, погода существенно не поменяется, только днем температура воздуха будет на градус ниже: +11…+16 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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