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В Башкирии простились с погибшим в СВО 24-летним Андреем Коробейниковым

В Башкирии простились с погибшим в СВО 24-летним Андреем Коробейниковым

09:02, 03 апр 2023

В Агидели проводили в последний путь участника СВО Андрея Коробейникова. О траурной церемонии рассказал и.о. главы администрации Денис Ирназаров. Солдат погиб при освобождении одного из городов от неонацистов. Андрею было всего 24 года.



«Андрей не смог остаться в стороне и мужественно встал на защиту Родины. Выражаю глубокое соболезнование его родным и близким! Это наша общая боль и невосполнимая утрата. Вечная память Герою!», – заключил Денис Ирназаров.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в городе Агидель прошли очередные похороны военнослужащего, участвовавшего в СВО. В последний путь проводили Айдара Ильдаровича Тимербаева. 

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Автор: gorobzor.ru
Фото: социальные сети Дениса Ирназарова
Теги: Агидель спецоперация Погибшие на Украине
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