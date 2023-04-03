В Башкирии река Белая поднялась за сутки более чем на 2 метра

09:39, 03 апр 2023

Река Белая в Башкирии за последние сутки поднялась на 218 см, ее уровень сейчас составляет 33,5 метра. Статистику по половодью утром 3 апреля озвучил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям



Кроме того, за день существенно поднялись реки Изяк (+69 см – до 184 см) и Нугуш (+59 см – до 1048 см).







– В ближайшую неделю реки республики очистятся ото льда - вода будет подниматься и дальше. На малых степных реках уже на этой неделе возможно прохождение максимальных уровней воды. На остальных реках бассейна Белой пик половодья ожидается во второй декаде апреля – на 11-14 дней раньше обычных сроков, – передали в ведомстве.





На контроле Госкомотита РБ по ЧС сейчас остается девять случаев затопления в девяти муниципалитетах: пять участков дорог и четыре моста. Последний инцидент с переливом был зарегистрирован накануне – под водой оказался мост, который ведет к селу Якутово Куюргазинского района. Жизнеобеспечение населения не нарушена. Экстренные службы организовали круглосуточный контроль.

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