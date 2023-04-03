Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии река Белая поднялась за сутки более чем на 2 метра

В Башкирии река Белая поднялась за сутки более чем на 2 метра

09:39, 03 апр 2023

Река Белая в Башкирии за последние сутки поднялась на 218 см, ее уровень сейчас составляет 33,5 метра. Статистику по половодью утром 3 апреля озвучил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям

Кроме того, за день существенно поднялись реки Изяк (+69 см – до 184 см) и Нугуш (+59 см – до 1048 см).



– В ближайшую неделю реки республики очистятся ото льда - вода будет подниматься и дальше. На малых степных реках уже на этой неделе возможно прохождение максимальных уровней воды. На остальных реках бассейна Белой пик половодья ожидается во второй декаде апреля – на 11-14 дней раньше обычных сроков, – передали в ведомстве.


На контроле Госкомотита РБ по ЧС сейчас остается девять случаев затопления в девяти муниципалитетах: пять участков дорог и четыре моста. Последний инцидент с переливом был зарегистрирован накануне – под водой оказался мост, который ведет к селу Якутово Куюргазинского района. Жизнеобеспечение населения не нарушена. Экстренные службы организовали круглосуточный контроль.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: паводок 2023
Читайте также

Паводок 2017: уровень одной из рек Башкирии начал снижаться
Общество в Башкирии
Паводок 2017: уровень одной из рек Башкирии начал снижаться
В Уфе продолжают расти уровни рек Белой и Уфы
Общество в Башкирии
В Уфе продолжают расти уровни рек Белой и Уфы
Уровень реки Белой в Уфе за сутки поднялся на 35 сантиметров
Происшествия в Башкирии
Уровень реки Белой в Уфе за сутки поднялся на 35 сантиметров
Паводок в Башкирии: вода в реках Уфы продолжает прибывать
Общество в Башкирии
Паводок в Башкирии: вода в реках Уфы продолжает прибывать


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: