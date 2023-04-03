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Когда и сколько отдыхаем в мае 2023 года

Когда и сколько отдыхаем в мае 2023 года

10:07, 03 апр 2023

Апрель в плане праздников — очень неинтересный месяц, потому что нет ни одного праздничного дня. Следующие добавочные выходные ожидают нас только в мае, зато они традиционно будут затяжными.



Майские праздники в 2023 году разбивает четырехдневная рабочая неделя, отдыхать будем в два захода: сначала с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник включительно), а затем — с 6 по 9 мая (с субботы по вторник включительно). Иногда власти могут продлевать праздничные дни (обычно с 1 по 10 мая) — так было в 2020 и 2021 годах, но вот в прошлом году лишних выходных в мае уже не сделали.


После майских праздников следующие затяжные выходные ждут нас в июне — всё благодаря Дню России, который в этом году приходится на понедельник. Но затем наступает длительное затишье, которое продлится до ноября.

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Автор: ufa1.ru
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