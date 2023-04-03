В нескольких районах Башкирии начали возводить модульные корпуса в детских лагерях

11:10, 03 апр 2023

В Башкирии на территории детских лагерей начали возводить модульные корпуса. Об этом в соцсетях рассказал Радий Хабиров.



В каждом модуле смогут жить 49 детей. Номера рассчитаны на два-три человека, в каждом будет душевая кабина. Современные корпуса появятся в лагерях «Орленок» в Стерлибашевском районе, «Чайка» в Уфе, «Орленке» в Илишевском районе и в парке «Патриот» в Чишминском.







— Работы начали в марте, сдадим к концу мая, — сообщил глава Башкирии. — На модули мы получили по федеральной программе 123 млн рублей, еще 23 млн на условиях софинансирования выделили из республиканского бюджета.



Сдать объекты планируется к концу мая.

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Фото: социальные сети Радия Хабирова